Губернатор Тюменской области поздравил Тюменский район с юбилеем

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в праздновании 95-летия Тюменского района, которое проходило во дворце культуры "Нефтяник", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона

Он отметил, что жители района могут гордиться своим вкладом в развитие экономики и социальной сферы региона и подчеркнул, что район-юбиляр выгодно отличается от других своим удачным месторасположением. Преимущества от соседства с Тюменью район использует разумно.

"Стратегически правильно говорить о развитии Тюменского района и Тюмени как об одном целом, поскольку они тесно связаны между собой и экономически, и инфраструктурно. Это одна большая агломерация, и из такого подхода оба муниципалитета могут и получают хорошие дивиденды", – подчеркнул губернатор. Отдельно он остановился на успехах района - благодаря проекту "Безопасные и качественные дороги" удалось улучшить дорожную инфраструктуру муниципалитета, а по итогам прошлого года на одного жителя приходилось 3,6 кв. метров жилья. Это абсолютный рекорд региона и более чем в три раза выше показателя в Тюмени.

В честь праздника он вместе с заместителем председателя Тюменской областной думы Виктором Рейном и главой Тюменского района Светланой Ивановой наградил почетными грамотами и благодарностями врачей, педагогов и сотрудников агропромышленного комплекса, которые внесли в развитие муниципалитета весомый вклад. Поздравительные телеграммы в адрес жителей Тюменского района также направили министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, депутат Госдумы Иван Квитка и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.