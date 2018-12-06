В Тюменской области стали реже выявлять наркоманов

В Тюменской области на 30% снизилось число выявляемых наркоманов. Сокращение заболеваемости глава региона Александр Моор назвал основным показателем эффективности борьбы с наркоманией в регионе. Речь об этом шла на заседании областной антинаркотической комиссии под председательством губернатора, в которой также приняли участие прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, члены правительства Тюменской области, представители территориальных управлений федеральных силовых ведомств.

Результаты 10 месяцев работы выглядят обнадеживающе - на 28% снизилось число зарегистрированных наркопреступлений, на 30% сократилось количество лиц, поставленных на учет в 2018 году с диагнозом наркомания (289 человек).

"Динамика неплохая, но это не предел – ситуация в целом остается напряженной. Не нужно расслабляться, иначе можем получить такие результаты, что с ними в дальнейшем тяжело будет справиться, в том числе и по заболеваемости наркоманией", – резюмировал глава региона. Владимиров поддержал осторожный оптимизм губернатора и добавил, что проблема не теряет своей актуальности и должна постоянно находиться в поле зрения всех задействованных ведомств.

Директор департамента образования и науки Алексей Райдер рассказал об алгоритме выявления заболевших наркоманией школьников - при любом подозрительном факте педагог передает информацию в медицинский кабинет школы и дальше, при необходимости, происходит вызов бригады "скорой помощи" и поездка в наркодиспансер. По словам Райдера, так до ребенка быстрее доходит серьезность проблемы, "даже если он просто решил попробовать".

Кроме того, школьников старших классов - начиная с седьмого, а также студентов колледжей и вузов тестируют психологи. Это позволяет выявить интерес подростка к теме, склонность к наркомании. Молодые люди, отнесенные к группе риска, проходят медицинские профилактические осмотры с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

С каждым несовершеннолетним "группы риска" и его родителями социальные педагоги, психологи проводят индивидуальную работу с привлечением медицинских работников, врачей-наркологов. "Для нас такая работа важна. В первую очередь дети видят, что тестирование выявляет случаи употребления наркотиков, и это ослабляет интерес для тех, кто хочет присоединиться", – подчеркнул Алексей Райдер.