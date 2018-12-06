06 Декабря 2018
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Общество Тюменская область

В Тюмени "СибНАЦ" вернул сотрудникам долг по зарплате в 20 миллионов

Тюменское непубличное акционерное общество "Сибирский научно-аналитический центр" ("СибНАЦ") полностью рассчиталось со своими сотрудниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

На днях сотрудникам заплатили деньги за вторую половину сентября, октябрь и первую половину ноября. Также заплачена компенсация за задержку зарплаты. Общая сумма выплат составила 20 млн руб. Сейчас долгов по оплате труда в организации нет.

Напомним, ранее из-за невыплаты зарплаты было возбуждено уголовное дело. Позже старые долги по зарплате погашали, при этом появлялись новые. В сентябре работникам заплатили 15,5 млн руб., позже перевели еще 49 млн руб. До этого в Арбитражный суд Тюменской области ушел иск о банкротстве предприятия. Его подали Федеральная налоговая служба и управление ФНС по Тюменской области, следует из документов картотеки суда. Сумма требований – 122,7 млн руб. Иск на текущий момент не принят к производству. Центр возглавляет почетный нефтяник, почетный гражданин области Анатолий Брехунцов.

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В Тюмени "СибНАЦ" вернул сотрудникам долг по зарплате в 20 миллионов

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Теги: СибНАЦ, Анатолий Берхунцов, долг по зарплате, банкротство



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