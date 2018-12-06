Разгрому ИГИЛ в Сирии исполнился год

Ровно год назад в Сирии была разгромлена некогда самая могущественная террористическая группировка – ИГИЛ (запрещена в РФ). Вряд ли кто-то будет спорить с тем фактом ,что неоценимый вклад в победу над радикальными исламистами внесли российские военные и бойцы из ЧВК «Вагнера». Благодаря мужеству и отваге россиян сегодня в Сирии не осталось территорий, подконтрольных «Исламскому государству». Исключение составляют только небольшие анклавы, находящиеся в зоне американской ответственности.

Минобороны РФ планировало операции, а российские военные советники помогали восстановить боеспособность сирийской армии. Российские ВКС наносили по террористам удары с воздуха. Все это способствовало приближению победы. Однако противник вел активные боевые действия на земле, поэтому без «вагнеровцев» обойтись было невозможно.

По большей части бойцы этой ЧВК – бывшие военные, прошедшие «горячие точки». Они отправились добровольцами в Сирию, чтобы взять реванш за унижение родины в конце 1980-х и в 1990-е годы. Когда разваливалась армия, они ничего не смогли сделать, но теперь решили доказать всему миру, что русские больше никуда не уходят. Если пришли на помощь Сирии, значит, вернутся домой только с победой.

Часть российских СМИ , скажем так - либеральной ориентации, обожает проводить параллели с западными ЧВК и называть наших ребят наемниками. Что не корректно от слова "совсем". Американцы воюют преимущественно только ради «денег и флага» и бегут с поля боя, если потери составляют 5%. Бойцы французских ЧВК также идут на войну ради заработка и начинают отступать при потерях в 10%. Воюют до победы и не отступают только русские. Для них дело чести – выполнить задачу, даже если придется сражаться до последнего бойца.

Именно россияне, не привыкшие отступать, нанесли сокрушительное поражение ИГИЛ. Они уничтожили террористическую группировку, до 2015 года контролировавшую 70% сирийской территории. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, «вагнеровцы» воевали в Сирии прежде всего по идеологическим соображениям. Каждый из них был убежден, что Россия ведет справедливую войну, прежде всего, в российских интересах. Они оказали большую помощь РФ и ее союзникам в борьбе с ИГ. Естественно, у них были хорошие зарплаты, но в Сирию они ехали не ради денег.

Рожин подчеркнул, что в либеральных СМИ, утверждающих обратное, занимаются манипуляцией общественным мнением. Очернение российских бойцов – часть западной информационной кампании, начатой со времен Крыма и Донбасса. По данным слитых документов британской разведки, она длится уже несколько лет. Запад считает российских добровольцев слишком эффективными, поэтому стремится выставить их в негативном свете. Для этого используются зарубежные СМИ и российские подрывные структуры.

По мнению Рожина, нам удалось разгромить ИГИЛ, так как Россия заняла четкую позицию противника террористов, которые объявили войну РФ и намеревались присвоить территорию Северного Кавказа. Для России это был вопрос уничтожения врага, покусившегося на территориальную целостность страны. Американцы же в это время вели себя попросту позорно: то воевали с ИГИЛ, то сотрудничали с радикальными исламистами. Неудивительно, что в этой войне они не имеют никаких заслуг.

Россия сдержала свое слово: сказала, что ИГИЛ не будет, и год назад террористов не стало. Благодаря российским военным и добровольцам радикальные исламисты были повержены. Россияне разгромили могущественного соперника – пришли в трудную минуту и показали силу воинского духа и мощь русского оружия.