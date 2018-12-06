"Путинград" против мусорной реформы: нижнетагильские депутаты всех уровней выступили за снижение тарифов

Депутаты Госдумы Алексей Балыбердин, Законодательного собрания Свердловской области Владимир Радаев, а также местные народные избранники поддержали главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева, заявившего, что тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) неоправданно завышены.

Напомним, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО "Компания "Рифей", близкое к энергоолигархам Артему Бикову и Алексею Боброву - обозначил предварительный размер платы для тагильчан: стоимость вывезенного кубометра мусора на 2019 год запланирована в размере 1173,9 руб.

"За сухими цифрами всегда стоят интересы конкретных людей, - ранее заявил Пинаев. – Принятие завышенной оплаты накладывает дополнительную финансовую нагрузку на каждого жителя города. Мы намерены добиваться четко выверенного и взвешенного тарифа на обращение с ТКО".

Как сообщает нижнетагильское информационное агентство "Новый город", в настоящее время письма, разделяющие позицию мэра, направлены депутатами Нижнетагильской городской думы в адрес председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, министру ЖКХ региона Николаю Смирнову и председателю РЭК Владимиру Гришанову.

Депутат регионального заксобрания от Нижнего Тагила Владимир Радаев также обозначил свою позицию.

"Считаю, что тарифы необоснованно завышены, - сказал он. - Сегодня никто не поймет, почему семья из 4-х человек в результате должна платить 600 рублей… Наверное, никто не поймет! И вот, то, что у нас Владислав Юрьевич Пинаев поднял тревогу - она обоснована. Я знаю, что и городская дума направила ряд писем. В моем понимании сегодня надо собирать общественные слушания, приглашать всех господ : пусть РЭК едет, пусть едут компания "Рифей», и объясняют людям, на чем это основано".

По мнению депутата, население вообще может перестать платить при таких тарифах, особенно частный сектор. И как выход – оплачивать манипуляции с мусором по факту.

"Нужно ставить контейнеры и брать по факту с кубического метра мусора, не с человека, - считает Радаев. - Вот поставили 10 контейнеров на дом, посмотрели, хватает или не хватает. Не хватает – поставьте ещё".

Ранее с резкой критикой принятых для Нижнего Тагила тарифов выступил депутат Государственной Думы Алексей Балыбердин, избранный от Нижнего Тагила.

"Лично для меня нет понимания, почему для оператора, обслуживающего Екатеринбург, тариф более чем на 20% меньше, чем для оператора в Нижнем Тагиле", - сообщил депутат на своей странице в социальной сети, отметив, что отправляет запрос в РЭК для выяснения структуры тарифа и его обоснованности.