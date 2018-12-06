06 Декабря 2018
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Игорь Комаров открыл мемориал Герою России Федору Кузьмину

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сегодня в рамках визита в Пермь посетил Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Вместе с главой региона Максимом Решетниковым и первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергеем Меликовым и Главным федеральным инспектором по региону Сергеем Половниковым он принял участие в открытии памятника Ф. Кузьмину и зажжении Огня Памяти.

Памятник открыт в канон Дня Героя Отечества. Сергей Меликов отметил символизм того, что мемориал Героя открыт в канун этого праздника. Игорь Комаров отметил, что Федор Кузьмин стал примером для подрастающего поколения, эталоном личного мужества, железной воли, стойкости духа и непреклонности. Он до конца выполнил свой служебный долг и ушел в бессмертие.

"Так поступали защитники нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, так поступают сейчас и их потомки. Уверен, что открытие мемориала не только увековечит подвиг настоящего Героя современной России, но создаст место духовного притяжения молодого поколения, готового, как Федор Кузьмин, бесстрашно защищать интересы нашей Родины", - заявил полпред, подчеркнув, что только в единстве и согласии граждане России могут сохранять суверенитет своей родины и поддерживать стабильный гражданский мир.

Игорь Комаров, визит в Пермь, полпред в ПФО(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Губернатор Максим Решетников заявил, что монумент был задуман давно и для кадетов он станет напоминанием о героях, отдавших жизнь за родину.

"Служба российских солдат имеет смысл только, если вы будете разделять эти ценности, будете любить нашу страну, будете своей учебой и своим примером дальше развивать страну и показывать, что наши традиции живы. Каждодневный ваш труд – это тоже подвиг", обратился к кадетам глава региона.

Отметим, что также в рамках визита Игорь Комаров осмотрел территорию кадетского корпуса, в частности, новый учебный корпус, стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс, спальный корпус, дом единоборств и штаб. Завтра полпред будет работать в Березниках, где проведет совещание по вопросу переселения граждан.

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Игорь Комаров открыл мемориал Герою России Федору Кузьмину

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Теги: Игорь Комаров, визит в Пермь, полпред в ПФО



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Ранее 05.12.2018 12:23 Мск Завтра в Пермь прибывает полпред президента Игорь Комаров

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