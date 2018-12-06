В Екатеринбурге выбрали лучшую концепцию благоустройства улицы Толмачева

На международном форуме 100+ в Екатеринбурге определили победителей в конкурсе на разработку дизайн-концепции благоустройства улицы Толмачева от проспекта Ленина до улицы Малышева, передает корреспондент Накануне.RU.

Первое место в конкурсе занял архитектор Артем Пискунов, на втором месте организация ООО "Архитектурная студия Рок", на третьем - консорциум "Проект река".

Победитель конкурса в своем проекте решил сделать односторонней улицу Толмачева, уменьшить количество мест для машин и увеличить объем зелёных насаждений. Архитекторы запланировали создание трех главных площадей, которые будут привлекать горожан. Победителей конкурса также впечатлила архитектура кинотеатра "Салют", поэтому они предложили установку навеса у здания, который укроет от дождя, а также защитит здание от грязи.

Проект-победитель



Александр Кузьмин, выступающий от консорциума, рассказал, что одной из задач концепции было превращение данной территории в общегородское пространство. Предполагалась также комплексная реконструкция уже существующих зданий. По мнению архитектора, эти здания содержат сейчас не лучшим образом.

Третье место



"Главная идея проекта - градостроительные решения. Было предложено перекрыть сверху площадь перед кинотеатром "Салют" для общегородских мероприятий", - пояснил Александр Кузьмин.

Проект-победитель

Все участники разрабатывали концепцию благоустройства улицы Толмачева в течение месяца. В первый этап конкурса вошли 17 проектов, из них определили 3 победителей и 2 призеров.

Вот, например, вариант архитектора Татьяны Кочневой, которая не попала в тройку победителей, заняв четверной место.

"Значимость этих конкурсов для города большая, даже если реализация этих проектов не идёт в следующем году, то все равно многие решения, которые были обозначены в конкурсе, мы используем и применяем. Этот конкурс будет катализатором развития данной территории", - прокомментировал итоги конкурса главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Второе место

Он отметил, что все работы, представленные в рамках конкурса, были очень живые и разные.

Проект-победитель

С января 2019 года уже начнется проектирование улицы Толмачева.