06 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

Администрация Челябинска отклонила проект строительства дельфинария

Администрация Челябинске отклонила от утверждения документацию по планировки территории, в котором предусматривалось размещение здания дельфинария на территории зоопарка. Соответствующее постановление подписал врио главы города Владимир Елистратов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Отклонить от утверждения и направить на доработку документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах: ул. Труда, ул. Энгельса, ул. Коммуны, створ улицы Северо- Крымской в Центральном районе города Челябинска", - говорится в документе.

Напомним, с инициативой построить в городе дельфинарий выступило ООО зрелищно-цирковая компания "Московский Дельфинарий". Компания обратилась к главе города Евгению Тефтелеву с предложением предоставить земельный участок площадью 5 тыс. кв.м под объект. Однако жители города выступили против. В Интернете была создана петиция с требованием отменить планы по строительству дельфинария в челябинском городском бору. В мэрию поступило порядка 300 обращений против строительства.

25 октября на публичных слушаниях жителям сообщили, что дельфинарий строить не будут, а сам проект отправлен на доработку. Однако жителей такое решение не устроило – они предложили запретить любую застройку территории Челябинского городского бора

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Администрация Челябинска отклонила проект строительства дельфинария

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Теги: дельфинарий, администрация Челябинска, публичные слушания,



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