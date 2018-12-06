06 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область

Дело нижнетагильских полицейских оказалось сложным. Судья взяла тайм-аут на неделю.

Оглашение приговора трем экс-полицейским ОП №17 в Нижнем Тагиле отложили, заседание перенесено на 10 декабря, сообщил городским СМИ адвокат Алексей Бушмаков.
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Для города дело не рядовое, получившее в СМИ широкое освещение. Напомним, Дмитрию Панову, Егору Ялунину и Анатолию Быкову вменяется превышение должностных полномочий и причинение смерти по неосторожности.

Как известно, 27 сентября 2017 года житель Нижнего Тагила Станислав Головко был доставлен в отделение полиции № 17 Нижнего Тагила по подозрению в совершении кражи, а 3 октября 2017 года он скончался от полученных травм в больнице.

полиция(2018)|Фото:Накануне.RU

26 октября 2017 года Дзержинский районный суд арестовал Быкова, Панова и Якунина. В вердикте суда было написано, что они, «являясь должностными лицами и находясь при исполнении своих должностных обязанностей в отделе полиции № 17, в ходе беседы с Головко в рамках доследственной проверки, «явно превышая свои полномочия», нанесли ему «множество, но не менее 26 ударов неустановленными в ходе предварительного следствия предметами по голове, туловищу и конечностями, причинив телесные повреждения в виде множественных переломов ребер, множественных кровоподтеков, закрытой ЧМТ (черепно-мозговой травмы), причинившей тяжкий вред здоровью и повлекшей смерть потерпевшего».

Расследование началось, как мы видим, спустя приличное время с момента смерти Головко. Но еще до того, как были объявлены хотя бы какие-то предварительные результаты расследования, большинство журналистов поспешило встать в обвинительную позицию по отношению к полицейским. И это обстоятельство, конечно, не могло не повлиять на весь ход дела. И уже мало кто задавался - а где же именно могли целых трое суток полицейские избивать задержанного и как вообще развивались события с 27 сентября до 3 октября?

При этом, в ходе следствия стали известны подробности, которые не дают смотреть на всю историю однозначно. Например, стало известно, что Головко в момент доставки в отделение был осмотрен фельдшером скорой помощи и у него уже были зафиксированы травмы головы. Однако, медработник почему-то не нашел оснований для госпитализации и разрешил проводить с ним следственные действия. Еще деталь. Стало известно, что задержанный до своего попадания в отделение чуть не месяц якобы злоупотреблял алкоголем, а наркологам известно, что особенно остро организм начинает реагировать на отсутствие спиртного после длительного запоя как раз где-то на четвертый-пятый день. И по-хорошему врачу, который осматривал Головко, надо было бы настоять , чтобы сначала над задержанным поработали опытные врачи, чтобы стабилизировать его состояние. И только потом уже допускать полицейских."Только после вывода из состояния мощного похмельного синдрома, человека можно было передать для проведения следственных действий" - говорит опытный нарколог.

У здания дежурят автомобили "скорой помощи"(2018)|Фото:Накануне.RU

Вопросы к самим полицейским ,естественно, остаются - почему не настояли на тщательном медосмотре, зачем поторопились и т.д. Но это в любом случае не снимает упреков с тех медработников, что осматривали Головко.

Подсудимым вменяются, помимо прочего, переломы ребер у Станислава Головко. Но ведь известно, что после трепанации черепа состояние его после недолгой положительной динамики стало ухудшаться и была применена сердечно-легочная реанимация. И даже для любителей медицинских сериалов не секрет, что реанимационные процедуры бывают очень жесткими (если иметь ввиду сломанные ребра), а от многочисленных инъекций на теле появляются синяки и кровоподтеки.

Одним словом, суду, видимо, придется кропотливо изучать и анализировать не только сами действия полицейских, не только суровые требования прокуратуры, которая, как известно, не является комплиментарной по отношению к полиции априори, но и все медицинские аспекты печальной истории. Были ли в ходе судебного следствия выяснены действительные обстоятельства возникновения телесных повреждений на теле погибшего и какова реальная степень вины правоохранителей - станет ясно уже только из приговора, который будет выносить судья Анна Пфейфер.

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Дело нижнетагильских полицейских оказалось сложным. Судья взяла тайм-аут на неделю.

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Теги: головко, превышение должностных полномочий, нижнетагильские полциейские



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