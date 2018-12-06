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"Конкурс делается ради конкурса": главный архитектор Свердловской области о сносе жилого дома ради филармонии

Победа в конкурсе проекта по строительству нового здания филармонии на месте пятиэтажного жилого дома в центре Екатеринбурга еще не означает его реализацию, подчеркнул главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов на полях международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, передает корреспондент Накануне.RU.

"Хотел бы, чтобы журналисты понимали правовую составляющую всего процесса. Министерству строительства было пока поручено провести международный конкурс на возможное формирование концертного зала филармонии. Сам по себе конкурс никаких правовых последствий не несет. Цель конкурса – это результаты конкурса", - пояснил Накануне.RU Владимир Вениаминов.

Главный архитектор добавил, что жители пятиэтажки, на месте которой по проекту разместится новый зал филармонии, пытаются убедить победителя конкурса отказаться от своих предложений, но это некорректно.

"Процесс так организован быть не может в принципе. Технические задания, которые были написаны для конкурса, были приняты всем архитектурным сообществом, кто хотел, тот поучаствовал, и результаты мы получили. Конкурс делается ради конкурса. Наверное, это не очень хорошо звучит, но так и нужно делать. Конкурс делается для понимания возможных вариантов формирования концертного зала филармонии на определенной территории. Правовых последствий он не несет", - заявил Вениаминов.

Жители Екатеринбурга ошибочно выстроили прямую связь между конкурсом и строительством, добавил заместитель министра строительства Свердловской области: "Это юридически два совершенно разных процесса, не связанных между собой никак. Конкурсная процедура это не нормативная процедура, конкурсы никакими государственными законами не регулируется. Вот что я вкладываю в понятие "конкурс ради конкурса".

Владимир Вениаминов(2018)|Фото: Накануне.RU

На главный вопрос, который волнует жителей пятиэтажки по Карла Либкнехта, 40, - будут сносить их дом или нет, сегодня никто ответить не может, подчеркнул Владимир Вениаминов.

"Для того, чтобы разместить любой объект на территории любого населенного пункта нужно пройти весь комплекс градостроительных процедур. В конце этих процедур решается вопрос о необходимости сноса. Процедуры не начаты. Да, подготовлен проект планировки этой территории, который в обязательном порядке проходит публичное обсуждение, заинтересованные участники процесса имеют право высказаться в соответствии с кодексом, глава городского образования имеет право приняти окончательное решение по результатам обсуждения, чего еще не произошло. Поэтому ответить на ваш вопрос ("Будет ли сносить жилой дом ради филармонии?" - прим. Накануне.RU) невозможно никому в настоящее время. Когда процедура будет реализована, тогда и возникнет и решение, и возможность его продекларировать", - сказал главный архитектор области.

проект нового зала Свердловской филармонии(2018)|Фото: Минстрой Свердловской области

Будет ли воплощен в жизнь проект британского архитектурного бюро Zaha Hadid Architects, пока неизвестно.

"В условиях конкурса прописано, что любой из проектов, участвующих в конкурсе, тем более вошедших в группу победителей, может быть принят для реализации. Услышьте все слова: может быть, а может и не быть. Конкурс делается чтобы получить результат для дальнейшего обсуждения. Все сразу подумали, что раз проект занял первое место, то это автомат для реализации. Это не автомат для реализации!" – заверил Владимир Вениаминов.

При этом главный архитектор области заключил, что выбранное для нового зала филармонии место – самое подходящее из предложенных.

"Желание построить концертный зал филармонии мирового уровня есть у всех, с этим не спорит никто. На всем протяжении обсуждения вариантов размещения концертного зала филармонии обсуждено множество мест размещения этого зала. Все они имеют позитивные и негативные параметры. В результате из всех мест, каждое из которых неидеально, был выбран вариант, который объективно максимально предпочтителен. Это сад Вайнера. По причине близости и возможности создания единого комплекса существующей филармонии, по причине местоположения в центральной части города, насыщенного всеми транспортными средствами, по причине наличия свободных территорий рядом со зданием существующей филармонии. Здесь крайне важны эти мелкие кажущиеся с точки зрения обывателей аспекта, но каждое слово и каждый показатель имеет принципиальное значение", - заключил собеседник Накануне.RU.

Напомним, что строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге начали активно обсуждать в конце сентября этого года, когда жильцы пятиэтажки на улице Карла Либкнехта, 40 узнали о возможном сносе их дома - на его месте и должна появиться филармония. Сами собственники квартир категорически отказываются съезжать и продавать свое жилье.

дом на ул. Карла Либкнехта, 40, Свердловская государственная филармония(2018)|Фото: Накануне.RU

Сегодня в Екатеринбург на форум высотного строительства 100+ прибыл автор проекта - исполнительный директор бюро Захи Хадид Кристос Пассас. Он подтвердил, что при разработке проекта команда знала о том, что дом на Карла Либкнехта 40 не расселен.

Кристос Пассас(2018)|Фото: Накануне.RU

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"Конкурс делается ради конкурса": главный архитектор Свердловской области о сносе жилого дома ради филармонии

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Теги: Владимир Вениаминов, Захи Ходид, Кристос Пассас, свердловская филармонии, снос жилого дома, карла либкнехта 40



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