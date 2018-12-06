СБУ массово допрашивает священников УПЦ по делу о "госизмене"

Клириков Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ допросили в СБУ по делу о "госизмене" и "разжигании религиозной вражды". На допрос были вызваны 12 священников, заявила пресс-секретарь УСБУ в Ровенской области Инна Илючок.

Священники привлечены в качестве свидетелей. Их допрос длился долго, пишут местные СМИ. При этом в СБУ приехали еще несколько священников и викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен. Он заявил, что будет поддерживать духовенство.

Как сообщало Накануне.RU, СБУ обвинила УПЦ в пропаганде материалов, разжигающих религиозную вражду, за брошюру "Украинская Православная Церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы".

Неофициальные же комментарии украинских политиков дают понять, что к "разжиганию религиозной вражды" относится твердая каноническая и догматическая позиция УПЦ по отношению к раскольникам, о невозможности объединения с которыми 13 ноября заявил Собор епископов.

После допросов в СБУ епископ Пимен повторил, что по-прежнему не намерен участвовать в "объединительном соборе" раскольников, для которых Константинопольский патриарх Варфоломей объявит "автокефалию". Он напомнил, что каноны Церкви запрещают находиться в евхаристическом общении с раскольниками.

"У нас непреклонная православная позиция", - сказал протоиерей Александр Егоров, побывавший на допросе.