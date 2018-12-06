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Дело бывшего главы Удмуртии Соловьева готовится к передаче в суд

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Его обвиняют в получении крупных взяток.
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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн руб., доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб., а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.

"За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей", - пояснила представитель Следственного комитета.

По ее данным, он полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, подробно давая показания об обстоятельствах преступлений. Сейчас уголовное дело Соловьева направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд.

Напомним, окончательное обвинение экс-главе Удмуртии было предъявлено в апреле этого года.

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Дело бывшего главы Удмуртии Соловьева готовится к передаче в суд

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Теги: Соловьев, дело, Удмуртия, суд, СКР



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