СК: Решается вопрос о госпитализации пришедшего в школу с ножом подростка

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия в школе в Москве.

Напомним, сегодня утром 16-летний мальчик принес в школу №1359 в Жулебино канцелярский нож и угрожал что-нибудь с собой сделать. Полиция и психолог вели с ним переговоры. Юношу удалось убедить отказаться от своих намерений.

Сейчас подростку оказывается психологическая помощь, решается вопрос о его госпитализации.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Москве, на предмет халатности будут проверены должностные лица образовательного учреждении. Также следователи проверят условия жизни юноши.

Ранее СМИ сообщали, что подростка, пришедшего с ножом в школу, увезли психиатры.