06 Декабря 2018
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Общество В России

Мария Захарова "засветила" семью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова (42) пошутила над своими подписчиками.

В Instagram она опубликовала фото, на котором запечатлена в зрительном зале, рядом с парой режиссера Тиграна Кеосаяна и журналистки Маргариты Симоньян. Супруги на снимке нежно соприкасаются головами и следят за происходящим на сцене (или экране), а Захарова отвлекается: просматривает какие-то бумаги, а еще держит наготове телефон. Подпись звучит так: "Меня часто упрекают, что я нигде не "свечу" семью. Неправда. Вот полгода назад, оказалось, засветила семью Кеосаян-Симоньян".

Конечно, не Кеосаяна-Симоньян хотели видеть подписчики Марии. Но на большее, видимо, им рассчитывать не приходится.

В 2016 году Захарова поделилась свадебным снимком, на котором, впрочем, запечатлена только она. О своей свадьбе она рассказала следующее: "Ровно 11 лет назад в Нью-Йорке. Сейчас я меньше вешу, больше знаю, но главное - я научилась любить. PS букет не достался никому PSS В НЙ я работала. Муж отечественный. Приехал, поженились, уехал".

Супруга Захаровой зовут Андрей Макаров, он работает менеджером в российской компании, по образованию инженер. В 2010 году у пары родилась дочь Марьяна.

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Захарова в день свадьбы

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Мария Захарова "засветила" семью

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Теги: мария захарова семья, маргарита симоньян, тигран кеосаян, личная жизнь



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