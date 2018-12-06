Великобритания остановит выдачу инвестиционных виз: это нанесет урон по бизнесу многих олигархов

Великобритания остановит выдачу виз инвестора. Сделано это будет для препятствования незаконной деятельности и отмыванию денег.

По данным The Times, мера, принятая Лондоном, нанесет большой урон по бизнесу многих олигархов, планировавших с помощью инвестиционной визы со временем получить британское гражданство.

Заместитель главы МВД Соединенного Королевства по вопросам иммиграции отметила, что Британия всегда открыта к отношениям с инвесторами, но не собирается поощрять преступную деятельность или содействовать лицам, злоупотребляющим системой.

По информации Министерства внутренних дел, за несколько прошедших лет услугами по получению визы инвестора воспользовались более трех тысяч человек. При этом большой процент из этой цифры составляют граждане Китая и России, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно Великобритания заподозрила российских журналистов в шпионаже. Посольство РФ выразило свое возмущение по этому поводу.