Великобритания остановит выдачу инвестиционных виз: это нанесет урон по бизнесу многих олигархов

06 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Елочка? Мне есть нечего!" Пенсионер обругал...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России За рубежом

Великобритания остановит выдачу инвестиционных виз: это нанесет урон по бизнесу многих олигархов

Великобритания остановит выдачу виз инвестора. Сделано это будет для препятствования незаконной деятельности и отмыванию денег.
Читайте также:

По данным The Times, мера, принятая Лондоном, нанесет большой урон по бизнесу многих олигархов, планировавших с помощью инвестиционной визы со временем получить британское гражданство.

Заместитель главы МВД Соединенного Королевства по вопросам иммиграции отметила, что Британия всегда открыта к отношениям с инвесторами, но не собирается поощрять преступную деятельность или содействовать лицам, злоупотребляющим системой.

По информации Министерства внутренних дел, за несколько прошедших лет услугами по получению визы инвестора воспользовались более трех тысяч человек. При этом большой процент из этой цифры составляют граждане Китая и России, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно Великобритания заподозрила российских журналистов в шпионаже. Посольство РФ выразило свое возмущение по этому поводу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Великобритания остановит выдачу инвестиционных виз: это нанесет урон по бизнесу многих олигархов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Великобритания, инвестиционные визы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 358

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети