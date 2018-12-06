"НАТО решило ввести корабли в Азовское море"

НАТО приняло решение о вводе своих кораблей в Азовское море. Об этом на канале "Прямой" заявил украинский военный эксперт Александр Сурков.

По его словам, это произойдет, когда Украина разорвет соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря. После этого Украина не будет связана никакими обязательствами.

"Решение о вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне принято, и сейчас идет его просто документальное оформление, имплементация, медийное обеспечение", - сказал Сурков.

Напомним, после задержания украинских кораблей за нарушение российской границы Киев обращался к НАТО ввести свои корабли в Азовское море.