06 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

"Штрафы до 300 тысяч рублей, пополним бюджет". Конституционный суд разрешил штрафовать уральцев за парковку на газоне

Конституционный суд Российской Федерации разрешил штрафовать водителей, которые паркуются на газонах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В соответствии с приведенным нормативным регулированием субъект РФ вправе своим законом установить административную ответственность за правонарушения в области благоустройства, в том числе совершенные с использованием транспортных средств. Свердловская область вправе принять такой закон. Чем мы и воспользуемся на ближайшем заседании ЗакСО", - пишет депутат.

По его словам, этот вопрос уже стоит в повестке на 18 декабря. Отметим, что штраф за такую парковку доходит до 300 тыс.руб.

"В повестку 29 заседания вошел законопроект о внесении изменений в статью 16 регионального закона Об административных правонарушениях. Мы также четко прописали определения газона и рекомендовали добавить соответствующие изменения в нормативные акты муниципалитетов", – подчеркнула председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Напомним, речь идет о штрафах за парковку на газонах. Ранее в Комитет по защите прав автовладельцев обратился житель Екатеринбурга, который получил штраф в размере 3 тыс. руб. за парковку. Свердловский областной суд удовлетворил административный иск автовладельца. Однако власти не согласились с таким решением и подали жалобу в Верховный суд.

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"Штрафы до 300 тысяч рублей, пополним бюджет". Конституционный суд разрешил штрафовать уральцев за парковку на газоне

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Теги: гряземесы, Верховный суд, иск, парковка на газонах



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