В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности

В Челябинске до вечера пятницы объявлены неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

" 1-7 декабря 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.

С 19 часов 6 декабря до 19 часов 7 декабря в городе объявлено предупреждение о возникновении НМУ второй степени опасности.

Добавим, что с 1 декабря в городе сохранялись НМУ первой степени опасности.

Напомним, на этой неделе прокуратура Челябинска потребовала от врио главы города Владимира Елистратова принять меры к обеспечению пожарной безопасности городской свалки. С октября на территории свалки было зарегистрировано семь возгораний.