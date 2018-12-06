В Екатеринбурге возбудили девять уголовных дел из-за фиктивной прописки первоклашек

В Екатеринбурге, по данным прокурора города Светланы Кузнецовой, было возбуждено девять уголовных дел из-за фиктивной прописки первоклассников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры особое внимание уделялось проверке предоставленных родителями документов о временной регистрации по месту жительства. Кроме того, проверялась информация о регистрации в одном жилом помещении нескольких несовершеннолетних без родства, без родителей, без намерения постоянного проживания, что могло свидетельствовать о фиктивности регистрации по месту пребывания", - добавили в ведомстве.

С февраля по сентябрь 2018 года было возбуждено девять уголовных дел на территориях Железнодорожного, Ленинского, Верх-Исетского, Орджоникидзевского и Кировского районов.

Суд уже рассмотрел четыре дела. К уголовной ответственности привлечено три родителя, им назначены судебные штрафы до 30 тыс. руб., а одно дело прекращено в связи с "деятельным раскаянием".