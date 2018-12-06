В Югре прокуратура требует отменить госконтракт на техобслуживание машин ОМОНа и СОБРа

В суд поступил иск от прокуратуры Югры. Она просит отметить госконтракт на техобслуживание машин ОМОНа и СОБРа, передает корреспондент Накануне.RU.

Ответчики – окружное управление Росгвардии и бизнесмен Константин Шипилов. Надзорное ведомство просит признать недействительным госконтракт на сервисное и гарантийное обслуживание, ремонтно-восстановительные работы, замену запчастей на машинах, принадлежащих сургутскому ОМОНу и СОБРу, на станциях техобслуживания. Контракт заключен 18 июля.

Предварительное заседание назначено на 10.00 18 декабря. В тот же день, но в 11.05, начнется рассмотрение иска по существу.