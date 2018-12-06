Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи через суд требуют более 2 млрд рублей

06 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Елочка? Мне есть нечего!" Пенсионер обругал...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи через суд требуют более 2 млрд рублей

Мещанский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление 72 родственников погибших в авиакатастрофе военного Ту-154, летевшего 25 декабря 2016 года из Москвы в Сирию.

Иск подан против Страховой Компании "СОГАЗ", перестраховщика MS Amlin Лондон и государственной авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат потерпевших Игорь Трунов.

Предварительная сумма иска составляет 2 млрд 167 млн. родственники погибших обратились в суд в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда.

Самолет рухнул в Черное морепосле промежуточной посадки в Сочи. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.

В июне сообщалось, что 78 представителей погибших в авиакатастрофе требуют компенсации в большем размере. Всего, как сообщали в СКР, потерпевшими по делу были признаны 156 человек.

Напомним, расследование дела о крушении военного самолета неоднократно продлевали в связи со сложными экспертизами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи через суд требуют более 2 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ту-154, сочи, крушение, иски, родственники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.06.2018 13:59 Мск Родственники жертв крушения Ту-154 Сочи обратились в суд в Лондоне
Ранее 25.12.2017 09:31 Мск СКР полностью исключил версию взрыва на борту Ту-154, упавшего в Черное море
Ранее 20.12.2017 07:45 Мск Расследование катастрофы Ту-154 в Черном море продлят еще на несколько месяцев
Ранее 15.08.2017 10:49 Мск Следствие по делу о катастрофе Ту-154 в Сочи продлили до конца декабря

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 358

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети