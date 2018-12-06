Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи через суд требуют более 2 млрд рублей

Мещанский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление 72 родственников погибших в авиакатастрофе военного Ту-154, летевшего 25 декабря 2016 года из Москвы в Сирию.

Иск подан против Страховой Компании "СОГАЗ", перестраховщика MS Amlin Лондон и государственной авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат потерпевших Игорь Трунов.

Предварительная сумма иска составляет 2 млрд 167 млн. родственники погибших обратились в суд в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда.

Самолет рухнул в Черное морепосле промежуточной посадки в Сочи. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.

В июне сообщалось, что 78 представителей погибших в авиакатастрофе требуют компенсации в большем размере. Всего, как сообщали в СКР, потерпевшими по делу были признаны 156 человек.

Напомним, расследование дела о крушении военного самолета неоднократно продлевали в связи со сложными экспертизами.