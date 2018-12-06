Красный губернатор Хакасии позвал Кудрина проверить хозяйство

Счетная палата Российской Федерации проведет комплексную проверку хозяйствования предыдущего руководства Хакасии. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор республики Валентин Коновалов.

С просьбой о проверке он обратился лично к бывшему министру финансов, действующему главе Счетной палаты Алексею Кудрину. Республика уже взяла в долг около 22 млрд руб., проценты, которые при этом выплачиваются по коммерческим кредитам, новый глава назвал "дикими".

"Новая правительственная команда, которая только формируется, столкнулась с неудовлетворительным состоянием основных параметров республиканского бюджета... Надеюсь, Счетная палата в этом разберется и всех, кто в этом виноват, привлекут к ответственности", - пишет Коновалов.