06 Декабря 2018
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Проект закрытия ж/д путей в Перми не прошел первую проверку Росжелдора

Общественники Перми, выступающие за сохранение движения городской электрички в границах Перми, опубликовали ответ Росжелдора на обращения по теме Горнозаводской ветки. В официальном письме ведомства говорится о невозможности закрытия железнодорожных путей на перегоне перегоне между вокзалами Пермь I и Пермь II из-за нарушений регламентов Минтранса. В краевом министерстве отмечают, что основные вопросы к сегодняшнему моменту уже сняты, окончательно замечания РЖД - куратор проекта - устранит до конца 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.
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Росжелдор провел обследование участка по поручению Минтранса. Выявлены нарушения порядка закрытия железнодорожных путей общего пользования, утвержденного Минтрансом, говорится в письме за подписью руководителя федерального агентства Владимира Чепца. Росжелдор обратил внимание на несоответствие действительности сведений об объемах пассажирской работы. Кроме того, информация о предполагаемых изменениях в технологии обслуживания пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей содержит сведения об исключении движения пригородных и грузовых поездов на станции Пермь II, что не соответствует действительности.

По итогам работы Росжелдор еще в октябре направил в Минтранс заключение о невозможности закрытия железнодорожных путей общего пользования, говорится в ответе ведомства.

"Одновременно сообщаем, что по имеющейся в Росжелдоре информации до настоящего времени не устранены все риски прекращения железнодорожного сообщения на участке Пермь II - Левшино. Кроме того, не решены вопросы доставки спецконтингента, а также сохранения транспортного обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, примыкающих к железнодорожным путям общего пользования на закрываемом участке", - отмечено в письме.

железнодорожный вокзал Пермь I(2018)|Фото: Накануне.RU

Активисты, которые писали обращения в Росжелдор, считают, что им удалось отстоять ж/д пути. Однако в краевом минтрансе Накануне.RU пояснили, что основные вопросы, связанные с организацией пассажирского сообщения и изменением схемы обслуживания предприятий, примыкающих к закрываемому участку уже сняты. Совещание в Росжелдоре с участием РЖД и заинтересованных сторон состоялось в ноябре.

"Принято решение о целесообразности переноса закрытия железнодорожных путей на участке Пермь II - Пермь I на 2019 г. с учетом устранения ряда высказанных замечаний к подготовке документов, которые будут, по информации "РЖД", устранены до конца текущего года", - отметили в министерстве.

Сроки закрытия ж/д сообщения на участке Пермь II - Пермь I будут определены после завершения проектирования трамвайной линии.

Напомним, что движение электричек в границах участка Пермь I - Пермь II планировалось закрыть в декабре 2018 г. - январе 2019 г. Уже объявлен конкурс на проектирование транспортно-пересадочного узла на вокзале Пермь II, между вокзалами в тестовом режиме начал курсировать автобус. Губернатор Пермского края Максим Решетников в ноябре заявлял, что решение о закрытии движения будет принято, когда участок понадобится под обустройство трамвайной линии. На втором этапе движение будет закрыто до станции Мотовилиха, жители отдаленных районов считают, что это решение ухудшит транспортную доступность их территорий.

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Проект закрытия ж/д путей в Перми не прошел первую проверку Росжелдора

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Теги: Горнозаводская ветка, Росжелдор, министерство транспорта Пермского края, городская электричка



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