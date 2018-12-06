Смена Жириновскому растет: в Красноярске объявился клон лидера ЛДПР

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Притуляк, представляющий фракцию ЛДПР, в своём выступлении максимально приблизился к стилю лидера партии Владимира Жириновского.

В ходе заседания политик пожаловался на препятствия работе депутатов со стороны властей районов края.

"Решили на наручники на наших граждан на деть, мы на них самих наденем наручники", – заявил он, продемонстрировав наручники, принесённые с собой.

"Сева, помолчи, сейчас моё выступление, потом ты будешь говорить! Понял?" – отреагировал парламентарий на замечание коллег о нарушении регламента.

Заседание прошло сегодня, 6 декабря, при этом в региональном парламенте говорят, что это уже не первый подобный бенефис. А спикер парламента Дмитрий Свиридов в связи с очередным нарушением регламента даже допустил возможность переноса выступления депутатов с начала сессии на её финальную часть.

В сети выступление народного избранника встретило неоднозначную реакцию - некоторые назвали его "клоуном" и "клоном Жириновского", другие, напротив, отметили "хоть какое-то веселье среди унылых прозаседавшихся".

Отметим при этом, что уже несколько лет эксперты говорят о неопределенном будущем ЛДПР в партийной системе страны, так как лидеру партии Владимиру Жириновскому уже больше 70 лет, а это организация явно вождистского типа. По одной из версий, ЛДПР в ближайшем будущем может объединиться со "Справедливой Россией". А сам Владимир Жириновский заявлял, что вскоре в стране останется лишь две партии. Ясно одно – с уходом Жириновского с политической авансцены его партия вряд ли сможет существовать в нынешнем виде.

Политолог Максим Жаров в беседе с Накануне.RU, впрочем, назвал произошедшее в красноярском заксобрании "типичным стилем ЛДПР", а не попыткой кого-то из "соколов Жириновского" примерить на себя роль лидера.

"Он [стиль] как был, так и есть. В провинции они еще более эксцентричны. Даже более, чем вождь, иногда", – отметил он.