06 Декабря 2018
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"Значит она наша!" На Аляске нашли копию Краснознамённой группы, которую снесли в Екатеринбурге

Почти полную копию-имитацию Краснознамённой группы, которую по решению екатеринбургских властей и без обсуждения с жителями снесли в 2013 г., нашли на Аляске (США). Об этом на своей странице в Facebook сообщил хранитель музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.

"Объект установили на Аляске (США), при входе в музей изобразительного искусства города Анкоридж. Художник Роберт Пфитценмайер интерпретировал композицию геометрического дизайна, как образец геологических образований минеральных кристаллов Аляски. Красный цвет был выбран, чтобы он лучше контрастировал с белым снегом и тёмным небом Аляски зимой", - пишет он.

копия снесенной Краснознамённой группы, Аляска, США(2018)|Фото: facebook.com/Сергей Скробов

В комментариях пользователи уже пошутили на тему того, что "Аляска всё-таки наша".

Напомним, Краснознаменная группа была снесена без предварительных обсуждений, под покровом ночи с 25 на 26 января 2013 г. по распоряжению мэрии Екатеринбурга. Снос вызвал широкую волну возмущения. Впоследствии в городе было проведено несколько десятков уличных и массовых мероприятий с требованием вернуть на Плотину Краснознаменную группу и орден Ленина, которым город наградили за вклад в Великую Победу.

Орден Ленина – высшая награда СССР, за особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом. За всю историю орденом Ленина было награждено всего 40 городов СССР, в том числе и Свердловск.

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"Значит она наша!" На Аляске нашли копию Краснознамённой группы, которую снесли в Екатеринбурге

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Теги: екатеринбург, краснознамённая группа, Аляска



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