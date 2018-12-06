"Унижает достоинство". Ветеран труда из Магадана отдал свою надбавку к пенсии Медведеву

Ветеран труда Владимир Попов из Магаданской области отдал свою надбавку к пенсии премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как пишет паблик в Facebook "Магаданский скептик", ветеран сам прислал администраторам группы два документа. Один из Магаданского социального центра, согласно которому, с 1 ноября 2018 г. ему назначена ежемесячная денежная выплата в размере 683 руб. 66 коп. Второй - письменный ответ соцработникам самого Попова, где он сообщает, что такая надбавка унижает его человеческое достоинство, и просит передать ее премьеру Дмитрию Медведеву.

"Надеюсь, эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом", - уточнил Попов.

Отметим, впрочем, что все же дополнительная выплата ветерану была назначена властями Магаданской области, и к этому решению федеральное правительство имеет весьма косвенное отношение.