06 Декабря 2018
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Происшествия Северо-Западный ФО

В Петербурге неизвестные в форме с надписями "ОМОН" похитили бизнесмена

В Петербурге похищен бизнесмен. Возбуждено уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, все случилось утром 5 декабря у дома по Петергофскому шоссе: неизвестные в масках, одетые в форму с надписями "ОМОН", напали на генерального директора одной из коммерческих структур. Предпринимателя силой посадили в автомобиль, где напомнили ему о неких долгах.

После этого злоумышленники несколько раз ударили коммерсанта, и пригрозив предметом, похожим на пистолет, отобрали его мобильный телефон, 25 тыс. руб. и ключи от квартиры. Затем похитители обыскали жилище мужчины, откуда похитили 200 долларов США. После этого бизнесмена отвезли в район Финского залива, высадили из автомобиля и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека", "кража" и "грабеж". Сейчас проводится розыск преступников.

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В Петербурге неизвестные в форме с надписями "ОМОН" похитили бизнесмена

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Теги: Петербург, бизнесмен, похищение, СКР



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