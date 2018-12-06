06 Декабря 2018
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Общество Северо-Западный ФО В России

Петербургская полиция проверяет деятельность фонда режиссера Сокурова

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку деятельности некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации", учредителем которого является российский режиссер Александр Сокуров.

Проверка ведется по факту "заявления гражданина", передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным СМИ, директор фонда Николай Янкин подозревается в хищении бюджетных средств, в частности, субсидий на съемки фильма "Опыты", который рассказывает, как Сокуров снимал свои киноленты.

Как сообщается на сайте Фонда, он был создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, которые делают первые шаги в кино.

Стоит отметить, на фоне проверки Сокуров был выведен из совета по культуре при президенте России, но на этой неделе включен в Совет по правам человека при президенте России (СПЧ).

Ранее режиссер допускал высказывания в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего срок в России за подготовку терактов.

В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос Александра Сокурова на церемонии вручения премии "Ника", который касался судьбы украинца.

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Петербургская полиция проверяет деятельность фонда режиссера Сокурова

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Теги: александр сокуров, фонд пример интонации



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