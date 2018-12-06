06 Декабря 2018
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Правительство надавило на нефтяников, чтобы сдержать рост цен на бензин

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство вынуждено было надавить на нефтяников для сдерживания роста цен на бензин, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, российские нефтяные компании за счет роста цен на нефть посчитали себя обиженными. "Они пришли и говорят: знаете, мы не получаем на внутреннем рынке столько, сколько рассчитывали получать. А им кто-то это обещал? "Что для нас важнее, чтобы нефтяные компании обязательно заработали, сколько они планируют, или все-таки чтобы люди могли расплачиваться за бензин - те, у которых еще денег немного совсем", - прокомментировал председатель правительства в ходе беседы с телеканалами.

Как отметил Медведев, кабмин в этой ситуации был вынужден надавить на нефтяников и заставить их подписать соглашения. "Считаю, что мы поступили правильно", - заявил он.

При этом глава правительства пригрозил, что в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, кабмин может принять "совсем непопулярные среди нефтяников решения, включая введение так называемых заградительных пошлин на экспорт". "Но, надеюсь, что до этого не дойдет", - добавил премьер.

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперты предположили, что российские нефтяники могут острее, чем в 2016 году, воспринять возможные договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Правительство ждет непростой разговор с компаниями в случае, если соглашение будет принято в Вене 6 декабря.

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Правительство надавило на нефтяников, чтобы сдержать рост цен на бензин

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Теги: Дмитрий Медведев, телеканал, беседа, журналисты, нефтяники



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