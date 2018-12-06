ГИБДД проведет "сплошные проверки" в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки во многих городах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, водителей будут исследовать на наличие алкоголя в крови.

"На заранее выбранных участках дороги инспекторы ДПС будут останавливать все проезжающие транспортные средства и проверять водителей на возможное состояние опьянения. Наряды ДПС будут дежурить на въездах и выездах из городов, а также в пригородах", - добавили в ГИБДД.

В рейдах примет участие максимальное количество экипажей, сотрудники специализированных рот, а также сотрудники аппарата управления ГИБДД Свердловской области.