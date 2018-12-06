В Кургане в 30 жилых домах и учреждениях в районе Швейной фирмы отключают воду

В Кургане отключат воду в районе Швейной фирмы.

Воды не будет 7 декабря - специалисты будут врезать участок нового водовода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Водоснабжение будет приостановлено с 9.00 до 21.00 по следующим адресам:

Без холодного водоснабжения:

- ул.Карла Маркса,100, 106Б, 151А, 84, 86, 86А, 90, 96, 117, 135, 137, 139, 141, 143А, 145, 145А

- ул.Блюхера, 28, 30, 30В, 66

- ул.Орлова, 46

- ул.Кравченко, 61, 92

- ул. Максима Горького, 204, 208, 215

- ул. Урицкого, 124, 126, 128, 130, 134, 151, 153.