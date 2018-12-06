Следователи опрашивают учителей и руководство московской школы, куда заявился подросток с ножом

В полиции Москвы заявили, что в результате сегодняшнего инцидента в одной из школ никто не пострадал. А Следственный комитет уже начал проверку.

Напомним, сегодня утром 16-летний мальчик принес в школу №1359 в Жулебино канцелярский нож и угрожал что-нибудь с собой сделать. Полиция и психолог вели с ним переговоры.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Москве, в результате переговоров юношу удалось убедить отказаться от своих намерений. Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.

Проверку начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, их сотрудники работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства, с ребенком общаются специалисты. Также опрашиваются учителя и руководство школы.

Ранее стало известно, что подростка, пришедшего с ножом в школу, увезли психиатры.