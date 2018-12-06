"Развитие территории связано объединением людей": на форуме 100+ дали вторую жизнь коммуне

Перенаселение Земли требует возвращения к коммуне, а не расширения городов, заявили участники секции "Как строить города будущего" на международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, передает корреспондент Накануне.RU.

Город будущего должен строиться на принципах пяти "Э", рассказал основатель бюро BERNASKONI Борис Бернаскони: энергоэффективности, экологичности, эргономичности, экономичности и эмоциональности.

Российским городам пока сложно отказаться от невоспроизводимых источников энергии, отказаться от бетона в пользу парков, создать полезные для людей сервисы и дружелюбную, эстетичную среду, признали спикеры секции. Даже новый парк - Зарядье - в Москве получился скорее "зданием из зеленой крышей", заметил основатель бюро.

"Зеленые стандарты не политизированы. В Евросоюзе вышла директива, по которой до 2020 г. все здания должны стать энергоэффективными. В Минстрое РФ сказали, что это неактуально для России", - сказал соучредитель совета по экологическому строительству RuGBC Гай Имз.

Пока власти не понимают, что такой подход повысит качество жизни и позволит сэкономить на здравоохранении: люди станут меньше болеть, добавил Борис Бернаскони.

Добиться эргономики практически невозможно в условиях, когда люди по два часа добираются с окраин в центр до места работы, не могут найти место для парковки, болеют от вредных выхлопов больших городов. Сегодня идея коммуны вновь становится актуальной, заявил архитектор.

"Планете Земля в ближайшие 50 лет грозит перенаселение, об этом говорит в одной из работ Сергей Капица. Это самая большая проблема, с которой нам придется столкнуться и использовать идею совместного коммунального проживания. Это совершенно другой подход в использовании пространственных и всех прочих ресурсов. В этом смысле у советских и российских людей есть большое преимущество перед западными товарищами, потому что мы за 100 лет это прошли. Так живут на Кавказе и в Азии, где уже столкнулись с перенаселением", - рассказал Борис Бернаскони.

Генеральный директор Werner Sobek Moskwa Иван Томович заметил, что те же проблемы с пробками и выхлопами до сих пор актуальны для Германии.

"До городов пробиться утром невозможно. Такое ощущение, что кроме чувства недовольства такой образ жизни производит чувство разделения в обществе", - отметил Иван Томович.

Чувство разделения создают высокие цены на жилье при невысоких зарплатах, что заставляет людей жить на окраине, работая в центре. Стоимость квадратного метра превышает десятки тысяч евро при зарплате 3-4 тыс. евро в месяц, добавил спикер.

В Сан-Франциско существует понятие "учительский кризис", рассказал Борис Бернаскони. Она заключается в том, что учитель, который учит детей в Сан-Франциско и получает неплохую зарплату, не может позволить себе жить в этом городе.

"Территория Сан-Франциско ограничена водой, там нет территории для расширения, и при тех законах, которые защищают частную собственность и сильно регламентируют сам процесс строительства и девелопмента, количества квадратных метров, необходимых для жилья, недостаточно. Поэтому недвижимость начинает дорожать. В Сан-Франциско квадратный метр стоит 4,5 тыс. долларов, в Нью-Йорке – 2 тыс. долларов", - пояснил модератор.

Эта ситуация приведет к тому, что преподаватели кремниевой долины будут учить студентов через интернет, проживая при этом, например, в Техасе.

Городами будущего могут стать коммуны, в их основе – объединение людей. Этот же принцип является гарантией развития территории.

"Джентрификация делает центр центром, в этом ее смысл. Это генерация определенной среды, определенных потоков. Люди, которые отвечают за генеральный план, должны создавать очаги джентрификации, чтобы не было перекосов в сторону центра, а окраины не превращались в спальные районы, потому что иначе все будут ездить в 7 утра в город, а в 6 вечера из города. Проблема пробок ровно про это. Если у вас есть центр не в центре, вам и ездить никуда не надо. Если у тебя в точке А есть офисы, кафе, музеи, то тогда тебе не надо из точки А все время ездить в точку Б. В этом и смысл джентрификации – развить территорию, превратить ее в центр, насытив ее функциями.

Это реально в любой социально-экономической ситуации, это связано со способностью людей объединяться. Объединяются люди, место джентрифицируется, не объединяются – не джентрифицируется, сколько ты туда денег ни вложи", - пояснил Борис Бернаскони.