"Развитие территории связано объединением людей": на форуме 100+ дали вторую жизнь коммуне

06 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Елочка? Мне есть нечего!" Пенсионер обругал...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

"Развитие территории связано объединением людей": на форуме 100+ дали вторую жизнь коммуне

Перенаселение Земли требует возвращения к коммуне, а не расширения городов, заявили участники секции "Как строить города будущего" на международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, передает корреспондент Накануне.RU.

Город будущего должен строиться на принципах пяти "Э", рассказал основатель бюро BERNASKONI Борис Бернаскони: энергоэффективности, экологичности, эргономичности, экономичности и эмоциональности.

Российским городам пока сложно отказаться от невоспроизводимых источников энергии, отказаться от бетона в пользу парков, создать полезные для людей сервисы и дружелюбную, эстетичную среду, признали спикеры секции. Даже новый парк - Зарядье - в Москве получился скорее "зданием из зеленой крышей", заметил основатель бюро.

"Зеленые стандарты не политизированы. В Евросоюзе вышла директива, по которой до 2020 г. все здания должны стать энергоэффективными. В Минстрое РФ сказали, что это неактуально для России", - сказал соучредитель совета по экологическому строительству RuGBC Гай Имз.

Пока власти не понимают, что такой подход повысит качество жизни и позволит сэкономить на здравоохранении: люди станут меньше болеть, добавил Борис Бернаскони.

Добиться эргономики практически невозможно в условиях, когда люди по два часа добираются с окраин в центр до места работы, не могут найти место для парковки, болеют от вредных выхлопов больших городов. Сегодня идея коммуны вновь становится актуальной, заявил архитектор.

Борис Бернаскони, Джанлука Валлерини, Гай Имз(2018)|Фото: Накануне.RU

"Планете Земля в ближайшие 50 лет грозит перенаселение, об этом говорит в одной из работ Сергей Капица. Это самая большая проблема, с которой нам придется столкнуться и использовать идею совместного коммунального проживания. Это совершенно другой подход в использовании пространственных и всех прочих ресурсов. В этом смысле у советских и российских людей есть большое преимущество перед западными товарищами, потому что мы за 100 лет это прошли. Так живут на Кавказе и в Азии, где уже столкнулись с перенаселением", - рассказал Борис Бернаскони.

Генеральный директор Werner Sobek Moskwa Иван Томович заметил, что те же проблемы с пробками и выхлопами до сих пор актуальны для Германии.

"До городов пробиться утром невозможно. Такое ощущение, что кроме чувства недовольства такой образ жизни производит чувство разделения в обществе", - отметил Иван Томович.

Чувство разделения создают высокие цены на жилье при невысоких зарплатах, что заставляет людей жить на окраине, работая в центре. Стоимость квадратного метра превышает десятки тысяч евро при зарплате 3-4 тыс. евро в месяц, добавил спикер.

Борис Бернаскони(2018)|Фото: Накануне.RU

В Сан-Франциско существует понятие "учительский кризис", рассказал Борис Бернаскони. Она заключается в том, что учитель, который учит детей в Сан-Франциско и получает неплохую зарплату, не может позволить себе жить в этом городе.

"Территория Сан-Франциско ограничена водой, там нет территории для расширения, и при тех законах, которые защищают частную собственность и сильно регламентируют сам процесс строительства и девелопмента, количества квадратных метров, необходимых для жилья, недостаточно. Поэтому недвижимость начинает дорожать. В Сан-Франциско квадратный метр стоит 4,5 тыс. долларов, в Нью-Йорке – 2 тыс. долларов", - пояснил модератор.

Эта ситуация приведет к тому, что преподаватели кремниевой долины будут учить студентов через интернет, проживая при этом, например, в Техасе.

Городами будущего могут стать коммуны, в их основе – объединение людей. Этот же принцип является гарантией развития территории.

Борис Бернаскони(2018)|Фото: Накануне.RU

"Джентрификация делает центр центром, в этом ее смысл. Это генерация определенной среды, определенных потоков. Люди, которые отвечают за генеральный план, должны создавать очаги джентрификации, чтобы не было перекосов в сторону центра, а окраины не превращались в спальные районы, потому что иначе все будут ездить в 7 утра в город, а в 6 вечера из города. Проблема пробок ровно про это. Если у вас есть центр не в центре, вам и ездить никуда не надо. Если у тебя в точке А есть офисы, кафе, музеи, то тогда тебе не надо из точки А все время ездить в точку Б. В этом и смысл джентрификации – развить территорию, превратить ее в центр, насытив ее функциями.

Это реально в любой социально-экономической ситуации, это связано со способностью людей объединяться. Объединяются люди, место джентрифицируется, не объединяются – не джентрифицируется, сколько ты туда денег ни вложи", - пояснил Борис Бернаскони.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Развитие территории связано объединением людей": на форуме 100+ дали вторую жизнь коммуне

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коммуна, форум 100+, архитектура, город



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 357

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети