06 Декабря 2018
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Запись первоклашек в Екатеринбурге стартует с 15 декабря

В Екатеринбурге немного изменились правила приёма детей в первые классы. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, заявления от родителей начнут принимать с 15 декабря.
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"С каждым годом в рамках законодательства городские власти Екатеринбурга стараются оптимизировать процесс подачи заявлений в 1 классы для создания более удобных условий для каждого родителя будущих первоклассников. В этом году департамент образования внес некоторые изменения в сроки подачи заявлений", - добавили в администрации.

Так, родители детей-льготников могут подавать документы с 15 декабря по 23 января 2019 года. С 1 февраля уже стартует основной приём детей, которые проживают на закреплённой территории, в том числе имеющие право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях во внеочередном или первоочередном порядке.

Кроме того, увеличилось количество закрепленных территорий за общеобразовательными организациями. В прошлом году было объединено 29 таких территорий, а сейчас - 39.

Также создана альтернативная площадка госуслугам на официальном портале Екатеринбурга - кабинет.екатеринбург.рф. Родители смогут через личный кабинет подать заявление. Тем самым планируется разгрузить сайт.

Опыт прежних лет показывает, что надеяться на сайт госуслуг не стоит, работа его нестабильна. В прошлом году ночью поступали жалобы от родителей, что сайт "завис" и не хочет принимать заявление, но ближе к двум часам ночи сайт ожил.

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Запись первоклашек в Екатеринбурге стартует с 15 декабря

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Теги: екатеринбург, школа, запись в первый класс, мэрия, дети



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