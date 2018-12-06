06 Декабря 2018
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Медведев призвал правильно определять приоритеты по поддержке культуры, но "ничего не навязывать"

Глава правительства Дмитрий Медведев призвал правильным образом распределять приоритеты по поддержке культуры, при этом "ничего не навязывая". Об этом он заявил в ходе беседы с телеканалами, передает корреспондент Накануне.RU.

По его мнению, государству нужно заботиться о продвижении патриотических ценностей нации и определенным образом выстраивать приоритеты. "Но ничего нельзя навязывать. Культура должна быть разной. Если мы просто все канализируем в несколько потоков и скажем, что нужно делать, то это будет не культура, это будет цензура. Но приоритеты - это другая история. В этом случае у государства есть средства регулирования", - прокомментировал Медведев.

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Медведев призвал правильно определять приоритеты по поддержке культуры, но "ничего не навязывать"

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Теги: Дмитрий Медведев, телеканал, беседа, журналисты, культура



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