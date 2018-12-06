На Южном Урале 1,5 млрд рублей направят на благоустройство городов и районов

В Челябинской области в 2019 году на реализацию проектов благоустройства городов и районов направят более 1,5 млрд рублей. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

При этом в три раза будет увеличено финансирование для муниципалитетов, которые в этом году приняли участие во Всероссийском конкурсе благоустройства.

Как отметил губернатор, за проекты проголосовали люди.

"Эти проекты имеют высокую степень проработки и должны быть реализованы в полном объеме в течение двух лет", – заявил Борис Дубровский.

К благоустройству будут привлекать градообразующие предприятия и представителей бизнес-сообщества.

Добавим, что на благоустройство парков в следующем году направят 23,4 млн рублей.