06 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

На Южном Урале 1,5 млрд рублей направят на благоустройство городов и районов

В Челябинской области в 2019 году на реализацию проектов благоустройства городов и районов направят более 1,5 млрд рублей. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

При этом в три раза будет увеличено финансирование для муниципалитетов, которые в этом году приняли участие во Всероссийском конкурсе благоустройства.

Как отметил губернатор, за проекты проголосовали люди.

"Эти проекты имеют высокую степень проработки и должны быть реализованы в полном объеме в течение двух лет", – заявил Борис Дубровский.

К благоустройству будут привлекать градообразующие предприятия и представителей бизнес-сообщества.

Добавим, что на благоустройство парков в следующем году направят 23,4 млн рублей.

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На Южном Урале 1,5 млрд рублей направят на благоустройство городов и районов

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Теги: благоустройство дворов, парки, скверы, Борис Дубровский,



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