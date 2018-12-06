Второй за месяц: в США умер еще один находившийся в тюрьме россиянин

В больнице американской Флориды скончался гражданин России, который с 2017 года находился в тюрьме. Это уже второй случай за последнее время.

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Ранее мужчину задержали в Штатах с просроченной визой. По данным иммиграционной и таможенной полиции США, 56-летний Герман Волков умер в медицинском центре Джексонвилля еще 30 ноября, куда он был доставлен несколькими днями ранее. У пациента были тревожные симптомы сердечной недостаточности: одышка, головокружение. За два дня до перевода в больницу Джексонвилля Волков находился в другой, где решил отказаться от всякого лечения, протестуя против неудовлетворительных условий содержания.

Тогда врачи подумали, что перевод в другую клинику поможет пациенту вновь согласиться сотрудничать с медиками. Но утром 30 ноября у Волкова диагностировали остановку сердца, реаниматологам его спасти не удалось.

Известно, что суд состоялся в декабре 2017 года: судья постановила выдворить его из США. Все это время россиянин находился под стражей в ожидании своей депортации, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно в Штатах умер находившийся в заключении гражданин России М. Д. Амар: он ушел из жизни 24 ноября в одном из медицинских центров города Такома в штате Вашингтон. Сейчас российское посольство выясняет все обстоятельства произошедшего.