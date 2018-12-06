"Это довольно забавно". Медведев признался, что посмотрел несколько серий "Домашнего ареста"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался, что посмотрел несколько серий сериала "Домашний арест" про "нечистого на руку" мэра провинциального города. Об этом он сообщил в ходе беседы с телеканалами, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я пару серий этого сериала посмотрел. Это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемые. Что-то реалистично. Если вы на кого-то намекаете, то вряд ли. Но узнаваемые, как типажи, точно. Некоторые вещи просто смешные, - сказал он, отвечая на вопрос.

"Домашний арест" вполне актуален, это интересно, это наша жизнь. Нам нужно всем обязательно с такими источниками культуры все-таки знакомиться", - добавил Медведев.

Кроме того, глава кабмина рассказал о том, что ему удается читать вне работы.

"Я стараюсь читать и некоторые научные работы и по экономике, и праву, и художественные книги. В последнее время я обратил на несколько наших новых авторов… Есть такая Гузель Ясина, которая написала несколько книжек. Последняя книга на меня произвела сильное впечатление", - прокомментировал он.

"Это просто написано хорошим литературным языком, там интересная фабула, это действительно литература", - добавил Медведев. Он также отметил, что "просматривал" последнюю книгу Виктора Пелевина "Тайные виды на гору Фудзи".