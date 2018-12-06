Бывший топ-менеджер "Экопромбанка" получил срок за незаконное снятие залога с жилья на 260 миллионов

В Перми вынесли приговор бывшему зампреду правления "Экопромбанка" Вадиму Манину, которому вменяли незаконное снятие ареста с квартир, сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде.

Он получил два с половиной года колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

По некоторым данным, Манину вменяли в вину, что он в 2014 г. незаконно снял залог с квартир стоимостью 260 млн руб., которые были в залоге у банка. В итоге их продали. Он действовал якобы в интересах экс-депутата заксобрания края и акционера банка Валидмира Нелюбина, который сейчас также находится под следствием.

Политик проходит по "уголовке" о краже у "Экопромбанка" 200 млн руб. Кредитный договор бизнесмен Игорь Куйда заключил с учреждением еще в 2012 г., притом сделал это по доверенности. Деньги позже отправили на счет Куйды, открытый в том же банке. После начала банкротства "Экопромбанка" Агентство по страхованию вкладов попыталось получить с Куйды деньги по займу. Бизнесмен заявил, что перевод ему не поступал, а в момент якобы имевшихся выплат со стороны "Экопромбанка" его не было в Перми. Следователи полагают, что средств он не получил: в результате разного рода манипуляций деньги "ушли" к Нелюбину, который распорядился ими по-своему. Кроме этого, в 2014 г. акционер похитил 7 млн руб. у одного из пермских предпринимателей, имевшего открытый расчетный счет в "Экопромбанке". Сейчас Куйда, второй фигурант дела, объявлен в федеральный розыск.