06 Декабря 2018
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Тюменский мэр огородил новогоднюю елку от детей железным забором: "Они воруют игрушки!"

Говорят, что в России две беды: дураки и дороги, однако в Тюменской области добавилась еще одна – заборы. Не успел утихнуть скандал с чрезмерными мерами безопасности на местных автовокзалах, где власти, по требованию Минтранса, загнали пассажиров в железные загоны, как очередным не самым рациональным поступком отметились власти поселка Новотарманский, что в 30 км от Тюмени.
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Здесь глава местной администрации Сергей Паначев решил устроить праздник только себе: новогоднюю елку не только обнесли высоким металлическим сетчатым забором, но и установили прямо перед окнами рабочего кабинета чиновника.

Как отмечают негодующие местные жители, напротив администрации есть детская площадка у местной школы, где праздничное дерево, возможно, смотрелось бы более органично.

Корреспондент Накануне.RU позвонил в администрацию Новотарманского муниципального образования, чтобы прояснить ситуацию. Девушка, которая представилась помощником главы поселка (при этом наотрез отказавшись назвать свое имя), весело смеясь заявила, что во всем виноваты родители.

"Заборчик бы этот не ставился, если бы родители смотрели за своими детьми, которые не снимали бы с елки шарики и гирлянды", - пояснила собеседница.

На уточняющий вопрос, почему сразу нельзя было предусмотреть при благоустройстве антивандальные меры, представитель администрации затруднилась ответить.

ёлка, новый год(2018)|Фото: группа ВК "ЧС Тюмень"

Зато потребовала от журналиста не указывать ее данные в газетах, так как она "не отвечает за заборы возле елки", а возмущения людей в социальных сетях на свои же действия в администрации "не штудируют".

Отметим, что информация о елке за забором появилась в местном тюменском паблике "ЧС Тюмень", где жители поселка уже призывают друг друга собраться, вызволить елку из заточения и перенести ее на детскую площадку.

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Тюменский мэр огородил новогоднюю елку от детей железным забором: "Они воруют игрушки!"

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Теги: елка, новый год, Сергей Паначев



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