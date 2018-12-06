Медведев: Некоторые украинцы продолжают хранить деньги на российских счетах

Некоторые граждане Украины продолжают хранить деньги на российских счетах, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"И мы это знаем", - сказал он, говоря о санкционном противостоянии с Украиной.

Премьер-министр в очередной раз подчеркнул, что контрсанкции были введены не в отношении простых украинцев, а против "тех, кто вредит нашей стране".

И Москва не заинтересована, чтобы это продолжалось бесконечно, добавил Медведев, однако сроки называть не стал.