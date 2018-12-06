В Екатеринбурге в скором времени появятся "умные" остановки, парковки и освещение

Екатеринбург уже в ближайшее время может получить статус "умного" города. Smart-city - это концепция интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий интернета для управления городским имуществом. Тем самым в столице Урала могут появиться умные остановки, парковочные места и даже умное освещение, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В рамках пятого международного форума и выставки высотного и уникального строительства "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге обсудили мировой опыт внедрения технологий "умного" города. Цель программы - повышение эффективности всех городских служб.

О возможностях столицы Урала рассказал итальянский архитектор Сержио Ферранди. По его словам, чтобы город стал "умным", он должен быть экоурабанистичным и развитым, а за каждым таким городом должно стоять умное правительство.

"Екатеринбург уже является границей между Европой и Азией, поэтому у вас уже есть "умное" расположение. У вас есть все предпосылки стать smart-city, ведь залог этого – бизнес и высокие технологии, которые имеются. Будьте "умным" городом – у вас есть все шансы и возможности", - заверил он.

В пример Сержио Ферранди привёл проект властей для международной выставки ЭКСПО-2025, которую Екатеринбург не выиграл со второй попытки. Ведь именно в рамках ЭКСПО-2025 и был придумал "умный" район на ВИЗе.

Отметим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже пообещал создать в Екатеринбурге "умный город" на берегу ВИЗовского пруда, проработать варианты строительства второй ветки метро и новых трамвайных линий, несмотря на проигрыш ЭКСПО-2025.

Архитектор также продемонстрировал на видео обычный день человека, который живёт в "умном городе". Например, фонари включаются только тогда, когда люди проходят мимо, а свободное место для машины на парковке можно отследить через приложение.

По словам первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Кожемяко, власти уже активно разрабатывают эти концепции.

"Мы уже работаем в этом направлении. Во-первых, я хочу напомнить, что в соответствии с решением Министерства и строительства ЖКХ России, которое на сегодняшний день курирует вопросы внедрения новых умных технологий и создания умных городов, Екатеринбург вошел в перечень городов-пилотов. Во-вторых, у нас на сегодняшний день на стадии разработки несколько проектов, которые находятся в составе "умного" города. Например, проекты "умной" остановки, парковочного пространства, а также "умного" освещения. Конечно, мы двигаемся в этом направлении", - рассказал он.