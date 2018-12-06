В Челябинске зоозащитники просят приостановить отлов бездомных животных

В Челябинске зоозащитники просят приостановить отлов бездомных кошек и собак, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной Общественной палаты.

27 декабря у МУП "ГорЭкоЦентр" закачивается контракт на отлов и содержание безнадзорных животных. Сейчас в ветприемнике временного содержания уже находится около 150 собак и кошек. И, если отлов не прекратить, их станет больше.

Кроме того, в настоящий момент неизвестно, кто будет заниматься этими животными с нового года.

Общественники обратили внимание, что приюты для животных переполнены, и не стоит надеяться, что животных разберут горожане.

Власти города пообещали обсудить возможность приостановления отлова животных в ближайшее время и дать официальный ответ.