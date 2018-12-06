06 Декабря 2018
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Медведев: Увеличение НДС - наименее болезненное решение для граждан

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с налогами в России отбалансирована, и принятые решения правительство пересматривать на планирует. Об этом он сообщил в беседе с телеканалами, передает корреспондент Накануне.RU.

Как заявил глава кабмина, решение об увеличении НДС и появляющиеся в этой связи издержки является наименее болезненной ситуацией для людей.

"Мы перебрали все, что было возможно. Остановились на НДС. Это самая сбалансированное, наименее трудное для экономики, для компаний и, главное, для граждан решение", - сказал Медведев.

"Ситуация с налогами отбалансированная. Мы эти решения не планируем пересматривать", - добавил он.

Напомним, Госдума уже приняла закон о повышении ставки НДС с 2019 г. на 2%. Это негативно отразится на инфляции и темпах экономического развития. Рост ставки налога до 20% приведет к двухэтапному повышению платежей за услуги ЖКХ.

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Медведев: Увеличение НДС - наименее болезненное решение для граждан

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Теги: Дмитрий Медведев, телеканал, беседа, журналисты, налоги



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