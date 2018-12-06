В российском рейтинге смартфонов Huawei обогнал iPhone

Huawei Mate 20 Pro обогнал в общем зачете iPhone XR, сообщается сегодня на сайте Роскачества. Ведомство совместно с коллегами из ICRT (International Consumer Research and Testing) провели масштабное исследование смартфонов (среди которых iPhone XR, Google Pixel 3 XL, Huawei Mate 20 Pro) и составило рейтинг топ-10 лучших моделей уходящего года.

Первое место по-прежнему остается за Samsung - Galaxy Note 9 вопреки представлениям Стива Джобса о том, что идеальный смартфон должен быть настолько маленьким, чтобы мог удобно лежать в руке, а любую точку экрана можно было бы достать одним пальцем, имеет огромный 6,4-дюймовый экран. Конечно, он вряд ли поместится в кармане, но сегодняшний тренд на "большие телефоны" вполне объясним, и людей не пугает даже то, что смартфон не слишком легкий (201 грамм). Ну, и самое интересное в этой модели - "хорошо забытый" стилус, сегодня он важен не только для художников и любителей "записывать на ходу" – в век, когда для Правительства "цифровая экономика" стала важней реальной, очень удобный "старый-добрый" стилус можно использовать, чтобы поставить свою подпись на цифровых документах.

Но детище Стива Джобса не отстает и растет не по дням, а по часам - на втором месте Apple iPhone XS Max - производитель, отдавая дань сегодняшней гигантомании, увеличил его дисплей с 5,8 дюйма до 6,5. На третьем месте другая "та же самая" яблочная модель iPhone XS.

А дальше вплоть до седьмого места в топе остаются различные вариации "галактического" Samsung.

Седьмое место, сместив iPhone XR, занял Huawei Mate 20 Pro. Из особенностей - камера Mate 20 Pro имеет три объектива, стабилизация в условиях ночной съемки, Huawei заряжается на 100% за 1 час 15 минут, что является конкурентным преимуществом, так как тот же "айфон" тратит на это от 3 часов. Фирма Huawei как одна из крупнейших китайских телекоммуникационных компаний давно вызывает недовольство Штатов, конкуренция с Китаем в сфере высоких технологий обретает некрасивые формы – министерство юстиции США в связи с санкциями против Ирана сделало Huawei фигурантом расследования.

И именно с Huawei связан громкий арест – в Канаде была задержана дочь владельца компании, финансовый директор Мэн Ваньчжо. Возникают предположения, что Мэн обвиняется в причастности к передаче технологий Ирану. Также арест финансового директора компании может быть связан с попыткой сорвать проект Hawei 5G. Задержание обвалило акции компании. Как пишут телеграм-каналы (ТГ), ранее на Западе "Хуавей" неоднократно обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами КНР.

"Не беремся судить о возможном ответе из Поднебесной, но, чисто теоретически, он может быть более чем громким: "Спящими" с высокой долей вероятности могут являться не только большинство проживающих в развитом мире этнических китайцев, но и львиная доля используемой там бытовой и профессиональной электроники", – пишет информационный ТГ "Мышь в овощном".