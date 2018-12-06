Премьер – о расстрелах в школах: Нельзя винить только Интернет

Главное в воспитании ребенка - это семья, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Свое мнение он выразил в интервью телеканалам, отвечая на вопрос о колумбайн-сообществах и участившихся ЧП в российских школах.

Медведев полагает, что именно отсутствие внимания к ребенку со стороны семьи создает почву для таких проблем, как расстрелы в учебных заведениях.

"Конечно, важно и то, что происходит в школе", - добавил премьер. Нельзя винить только Интернет, подчеркнул он. Хотя следить за этой "поляной" необходимо, заявил Медведев, что государство, по его словам, и делает.

Глава правительства заключил, что для предотвращения подобных ЧП необходимо соединить усилия всех, кто отвечает за ребенка.