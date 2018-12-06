Куйвашев пообещал Росселю реализовать все проекты, которые планировались под "Экспо-2025"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев обсудил с экс-губернатором, а ныне сенатором Эдуардом Росселем ход значимых для региона проектов. Встреча прошла сегодня, 6 декабря.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в первую очередь Россель поблагодарил Куйвашева за "достойную презентацию Свердловской области на мировой арене в ходе заявки на "Экспо-2025". В свою очередь, глава региона поблагодарил сенатора за помощь в продвижении заявки и рассказал, что все проекты, в том числе "Умный город", которые были отражены в заявочной книге Екатеринбурга, обязательно воплотятся в жизнь.

Кроме этого, Евгений Куйвашев и Эдуард Россель обсудили ряд текущих проектов, в том числе развитие кластера вокруг горы Белая в Нижнем Тагиле и новые, которые инициировал на днях губернатор. В частности обсуждался проект "Стакан уральского молока – каждый день" по обеспечению рабочих, студенческих, школьных столовых и детских садов качественным молоком местного производства. Также речь шла о программе по закреплению врачей в селах и деревнях.

Напомним, ранее Куйвашев заявлял, что заявочная кампания на "Экспо-2025" дала Среднему Уралу необходимый опыт.