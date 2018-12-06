06 Декабря 2018
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Медведев: В России дефицит врачей составляет 22,5 тыс. специалистов

Дефицит врачей в России составляет 22,5 тыс. человек. Об этом сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев в ходе беседы с телеканалами, передает корреспондент Накануне.RU.
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"За последние годы мы подготовили 8 тыс. врачей, этот дефицит снижаем. Эту работу нужно продолжить, но не любой ценой", - сказал председатель правительства.

Он упомянул, что в отдельных регионах не хватает терапевтов и педиатров, а в других - узких специалистов, при этом усилия правительства должны быть направлены в целом на подготовку современных врачей, ликвидацию дефицита кадров и улучшение условий их труда. Медведев также подчеркнул, что "врач не может быть подготовлен с айпадом или блокнотиком в руках".

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Медведев: В России дефицит врачей составляет 22,5 тыс. специалистов

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Теги: Дмитрий Медведев, телеканал, беседа, журналисты, врач



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