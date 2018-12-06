Дмитрий Киселев проведет рэп-фестиваль на нудистском пляже в Крыму. Алексей Панин ждет?

Неожиданную инициативу озвучил телеведущий и медиаменеджер Дмитрий Киселев (64). Он готов провести рэп-фестиваль в Коктебеле.

Недавно ведущий в эфире своей программы "Вести недели" не только вступился за российских рэперов но и сам зачитал стихи под бит. Очевидно, что это направление пришлось ему по душе. "Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело. Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле. Более того, уже в ближайшем сезоне. Это конец августа. Я же делаю в Коктебеле крупнейший джазовый фестиваль на постсоветском пространстве вот уже 16 лет. Я думаю, что паровозиком сделаем рэп-фестиваль сразу после джазового", - цитирует Киселева радиостанция "Говорит Москва".

Киселев даже предложил площадку, на которой может пройти такой фест. "28-30 августа загремит крупнейший в России рэп open air. Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле. Как известно, там же всегда был крупнейший нудистский пляж", - запланировал Киселев.

Интересно, что на этом пляже Дмитрий вполне может столкнуться с другой звездой – актером Алексеем Паниным (41). Тот частенько проводит на нудистских пляжах Крыма отпуск. Этим летом, например, Панин в компании друзей провел на каменистых пляжах в Симеизе довольно много времени.