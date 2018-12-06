В Курганской области выявлена опасная болезнь, которую переносят барсуки

В Зауралье выявлена опасная болезнь - трихинеллез.

Житель Курганской области занимался спортивной охотой на барсука - в пробе животного нашли форму паразитического червя, сообщили Накануне.RU в управлении Россельхознадзора по региону.

Стоит отметить, что с января этого года - это уже пятый случай выявления заболевания у барсуков.

На территории Юргамышского района, где найдено животное, введены ограничения по заразной болезни животных.